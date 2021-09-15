اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية وأماكن أدائها وكيفية التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل، موعد بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية المؤهلة لبعض الكليات، التي يشترط القبول بها اجتيار هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية (الصناعية، دبلوم المعاهد الفنية للتمريض، ودبلوم المعاهد الفنية، والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق) عام 2021، وعليه، يتساءل بعض الطلاب عن أماكن أداء الاختبارات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أماكن ومواعيد اختبارات القدرات طلاب البدلومات الفنية المؤهلة لبعض الكليات، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، فإن الاختبارات تنطلق السبت المقبل الموافق 18 سبتمبر وتستمر حتى الثلاثاء الموافق21 سبتمبر الجاري وعن أماكن أداء الاختبارات فهي:

أماكن اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

يتم التسجيل من خلال الدخول على موقع التنسيق الالكتروني من هنـــا، ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

- إدخال كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

- بعد إدخال المعلومات السابقة ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن «رقم الجلوس، اسم الطالب».

- يتأكد الطالب من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

- وفي الخطوة التالية يقوم الطالب باختيار نوع القدرات ويتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

- وبعد ذلك عقب يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

شروط التقدم للاختبارات

- يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات «الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة (عمارة، فنون)، الكليات التكنولوجية.

- ويكون ذلك وفقاً للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي، وكذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق.

- طلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات)، ويسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب علي نسبة 70% من المجموع الكلي.

- سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

- يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2021 (حداثة المؤهل).

- أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في أحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.

الكليات التي تحتاج إلى اجتياز الاختبارات

وفي سياق متصل أشار مكتب تنسيق القبول بالجامعات إلى الكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات وهي الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

- بالإضافة إلي «كليات الفنون التطبيقية، كليات الفنون الجميلة (عمارة / فنون)، التمريض ، السياحة والفنادق»، وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

ونوه مكتب التنسيق إلى أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات «الفنون التطبيقية، كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون )، التمريض، السياحة والفنادق، الكليات التكنولوجية»، اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الإثنين الموافق 20/9/2021 على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.