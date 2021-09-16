محافظ الغربية يناقش مقترحات تجميل مدينة زفتى.. وخطوات النهوض بالخدمات

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مقترحات تجميل وتطوير مدينة زفتى، وذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس بمكتبه، بحضور المحاسبة نجوى العشيري، السكرتير العام المساعد، ومحمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، والمهندس علي سالم، مدير الإدارة الهندسية بالديوان، وزينب سالم، مدير إدارة الحسابات، والدكتور محمد عيد، مختص نباتات الزينة والتجميل.

محافظ الغربية يكلف بتدشين مخططات للتطوير مناطق سكنية بمدينة زفتي

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية على حرص المحافظة على تطوير مدينة زفتى وتشجيرها وتطوير الحدائق وشوارعها الرئيسية، وبالأخص «الجيش، محمد فريد، الكورنيش».

وشدد محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه، على أهمية توافق ذلك جنبا إلى جنب مع عملية التطوير الشاملة التي تشهدها قرى زفتى وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ليستكمل مركز ومدينة زفتى رونقه، وكذلك الشكل الحضاري المميز الذي يليق بساكنيه.

إزالة العوائق كافة وبقايا النفايات القديمة والإشغالات من الشوارع

وأكد المحافظ أن عملية التجميل ستجرى وفقًا لمخطط تنسيقي من أرض الواقع، يقدمه الدكتور محمد عيد، منوها إلى ضرورة إزالة العوائق كافة، وبقايا النفايات القديمة، والإشغالات من الشوارع؛ تمهيدًا لتشجيرها.

ووجه «رحمي» مختص التشجير والتجميل باختيار أنواع الأشجار المناسبة لمساحة الشوارع، والتي تعطي مظهرا جماليا، دون المساس بحرية الحركة بالشارع سواء للمركبات أو المارة.