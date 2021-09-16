ضبط مواد مخدرة بـ3.9 مليون جنيه بحوزة عناصر إجرامية في الإسكندرية

أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، نشاط عدد من العناصر الإجرامية الذين تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة برج العرب وأول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط تشكيل عصابي من 3 أفراد

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي من 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، حيث تم استهدافهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزتهم 100 طربة من مخدر الحشيش، زنة 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

كما ضُبط شخص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 50 طربة من مخدر الحشيش، زنة 5 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وضبطت الأجهزة الأمنية أيضًا شخص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 35 ألف قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و900 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.