بالصور.. انتشار الفرق المتنقلة بالغربية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تواصل مديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال المراكز الثابتة داخل الوحدات الصحية، المنتشرة في كل مدن ومراكز وقرى المحافظة، وأيضا من خلال القوافل الطبية المتنقلة لتطعيم المواطنين باللقاح.

فيروس كورونا.. فرق متحركة لتطعيم المواطنين

و تشهد القوافل الطبية المتنقلة إقبالا كبيرا من المواطنين، وهي سيارات متنقلة مجهزة تقدم خدماتها بالمجان ‏للمصريين وذلك لتسهيل إجراءات تطعيم المواطنين ضد كورونا ومنع التكدس علي مراكز إعطاء اللقاح بمحافظة الغربية، وأيضا داخل المؤسسات الحكومية والخدمية والكنائس والشركات.

فيروس كورونا.. منع التكدس

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إنه يباشر سير عمل الفرق الطبية المتنقلة بالشركات والمصالح الحكومية والكنائس وذلك حفاظا على العاملين وسلامتهم، وجرى اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة تواصل تلقى طلبات المواطنين عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

فيروس كورونا.. تطعيم العاملين

وقال الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، إنه جرى التنسيق مع الطب الوقائي والرعاية الأساسية من أجل استمرار تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية والكنائس وأماكن التجمع من خلال فرق التطعيم المتنقلة للقاح الكورونا بالغربية، وأيضا تشهد قرى محافظة الغربية انتشار السيارات المتنقلة فيها وهذا بهدف تخفيف التكدس على مراكز تلقي اللقاح ومنعا لانتشار فيروس كورونا.