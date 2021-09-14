محافظ أسوان: انطلاق الموجة الـ 18 من إزالة التعديات على أراضي الدولة

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انطلاق الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

المحافظة مستعدة

وأوضح اللواء أشرف عطية أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان، لافتاً إلى المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية مع كل الوحدات المحلية للوقوف على تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بالمراكز والمدن.

البداية من إدفو وإزالة 8 حالات

ومن جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة أنه تم بالأمس البدء في حملات إزالة التعديات على أراضي مباني أملاك الدولة بنطاق مدن وقرى مركز إدفو حيث تم إزالة 8 حالات تعدٍ بقرية القنان بمساحة 2132 مترا مربعا، كما تم إزالة 12 حالة تعدٍ بمدينة البصيلية بمساحة 6618، مشيراً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم عقد اجتماع تحضيري تم خلاله الإعداد والتنسيق التام مع كل الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ18، كما تم إعداد جدول زمنى يغطى كل مراكز ومدن المحافظة.

التنفيذ على 3 مراحل

وكشف حازم عزت أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحلة متتالية حيث تبدأ المرحلة الأولى بالأمس الاثنين 13 سبتمبر الجاري وتنتهى 3 أكتوبر المقبل، مضيفاً أنه ستبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر، بينما تليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر المقبل، وذلك في ظل متابعة يومية من اللواء أشرف عطية.