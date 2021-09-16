«عنان»: إصابات الموجة الرابعة من كورونا ستكون 4 أضعاف الموجات السابقة

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا يتصاعد بسرعة تفوق الموجات السابقة، حيث يتوقع العالم أن يكون عدد الإصابات فيها أكبر من 3 أو 4 أضعاف إصابات الموجات السابقة بسبب زيادة عدد تحورات كورونا.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن دولًا كثيرة بدأت تتجه إلى إعطاء الجرعة المنشطة الثالثة رغم عدم جدواها إلى حد ما، لافتًا إلى أن الدول التي بلغت نسبة التطعيم فيها 10% أو 20% فأكثر تأثر فيها منحنى الوفيات.

التطعيم هو السلاح الوحيد للحماية من سلالتي دلتا ودلتا بلس في الموجة الرابعة

وتابع محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: «التطعيم هو السلاح الوحيد للحماية من سلالتي دلتا ودلتا بلس في الموجة الرابعة، ويتوقع أن تكون نسبة الوفيات في هذه الموجة أقل من الموجات السابقة، بسبب زيادة نسب التلقيح، فقد حصل 12% من المصريين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، كما زاد تلقي العلاج مبكرا، ولم يعد المرضى يتأخرون في الذهاب إلى المستشفى، كما أن البروتوكولات العلاجية تطورت وأصبحت أفضل كثيرًا من بروتوكولات الموجة الأولى».

سر استخدام أدوية المفاصل في علاج كورونا وحالات أجهزة التنفس الصناعي

وأكد أن الأفضل في التعامل مع الفيروسات هو الوقاية، فمن الصعب جدا الحصول على مضاد فيروسات قوي يعمل مبكرا، وبالتالي فإن اللقاحات تكون أكثر نجاعة من الأدوية، كما يتم اللجوء إلى علاجات لتقليل الالتهابات والنشاط المناعي لدى الأدوية التي تستخدم في أمراض المناعة الذاتية، فعندما ينتشر فيروس في الجسم، يبدأ في استخدام كل أسلحته لمهاجمة الفيروس، حتى أن بعض المواد التي يفرزها الجسم تهاجم الرئة والمفاصل، وهو ما يحدث عندما تنتقل عدوى كورونا إلى الجسم بعد 12 يوما من الإصابة، ويكون الإنسان في حاجة إلى مثبطات المناعة لتهدئة جهاز المناعة حتى لا يؤذي الجسم، وهو ما يفسر وجود حالات تحتاج إلى تلقي العلاج عن طريق أجهزة التنفس الصناعي، لذلك يتم استخدام أدوية المفاصل.