«مشروعك».. توفير 5100 وظيفة ضمن 1989 مشروعا بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، تنفيذ 1989 مشروعاً ضمن المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية «مشروعك»، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 311 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاق المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأكدت محافظ دمياط أنه تم توفير 5100 فرصة عمل تحت مظلة هذا المشروع، مشيرةً إلى أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل الحر، وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذلك تبني وطرح المبادرات.

محافظ دمياط: توجيه الأجهزة المعنية بتقديم سُبل الدعم للمتقدمين

وقالت محافظ دمياط إن المحافظة تسعى إلى تحقيق المزيد فى إطار هذا البرنامج لفتح مجالات جديدة أمام الشباب ومحاربة شبح البطالة، وذكرت المحافظ أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة سُبل الدعم للمتقدمين والتيسير عليهم، والعمل نحو تحقيق الهدف من هذا المشروع.

محافظ دمياط توجه الأجهزة التنفيذية للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة على مديرية الصحة بالتوسع فى خطة تطعيم المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصةً العاملين بقطاع التعليم، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

محافظ دمياط توجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية

كما وجهت محافظ دمياط بتكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، مع المرور المستمر على المنشآت السياحية، للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدةً أهمية دور جميع الجهات في نشر الوعي بضرورة اتباع تلك التعليمات وتلقي اللقاح، وأيضاً أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات، مما يسهم في السيطرة على انتشار الفيروس.

وذكرت «عوض» أن المحافظة مستمرة في رصد تلك الإجراءات بكافة المناطق، وذلك في إطار الخطوات التي أعلنتها الدولة في هذا الخصوص، للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين.