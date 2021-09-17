حظك اليوم برج العذراء الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية تسعى دائما إلى تنظيم حياتها، كما يبتعد عن الحياة العشوائية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للاجتهاد وتتحمل مسؤولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك طاقة ونشاطا ويساعدك ذلك على التحكم في تقلباتك المزاجية.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.