قبل 48 ساعة من تطبيق الإجراءات.. تعرف على عقوبات الملصق الإلكتروني

تستعد وزارة الداخلية لبدء تطبيق الإجراءات القانونية حيال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، لمالكي المركبات بمختلف أنواعها.

وطالبت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته أمس، بسرعة توجه السائقين إلى إدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، قُبيل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية للمخالفين.

وتقدم «الوطن» لقرائها عقوبات التخلف عن تركيب الملصق الإلكتروني كالآتي:

- تترواح العقوبات بين دفع غرامة مالية أو سحب الرخصة والحبس، وفقًا لما جاء في نص قانون المرور الجديد لعام 2021.

عقوبات الملصق الإلكتروني

هناك عدة عقوبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني أو إخفائه أو إتلافه أو العبث به، وتنص عقوبات المخالفين وفقًا لقانون المرور الجديد 2021 كالتالي:

- الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر

- فرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

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طريقة سداد رسوم الملصق الإلكتروني

وكشفت وزارة الداخلية عن خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني كالآتي:

- يبدأ المستفيد بتسجيل البيانات الخاصة به عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر اضغط هنا

- ثم يقوم باختيار خدمات المركبات.

- ويضغط على خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

- يتم على الفور سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

وهناك رسوم سنوية حددها قانون المرور الجديد، قيمتها حوالي 75 جنيهًا، وربما تصل هذه الرسوم إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون، ويلزم سداد المبلغ نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.