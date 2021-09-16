من الصعيد إلى بحري.. قوافل طبية واجتماعية لأهالي المحافظات

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن آخر مستجداتها فى قرى ومحافظات مصر على مدار 3 أيام، حيث تنوعت فعالياتها ما بين القوافل الطبية والزيارات الميدانية لعدد من المشروعات التابعة للمبادرة على أرض الواقع، إضافة إلى إجراء الحوارات المجتمعية، وتوفير الأدوية وبحث المشكلات المقدمة من المواطنين.نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية قافلتين طبيتين متكاملتين بقرى مركز الشهداء بالجهود الذاتية بشكل كامل، حيث وجهت القافلة الأولى لعمال النظافة وأسرهم بمركز الشهداء وتم الكشف وصرف الأدوية وعمل التحاليل بشكل مجانى على 525 فرداً.أما القافلة الثانية، فكانت بقرية زاوية البقلى مركز الشهداء، وتم توقيع الكشف على 475 مواطناً مع صرف الأدوية وعمل التحاليل والأشعة مجاناً.

الكشف على 750 مواطناً وصرف الأدوية مجاناً وتحويل حالات للعمليات بمستشفى الزقازيق الجامعي وتنظيم لقاءات توعية ورش تعليم حرف يدوية بالشرقية

كما أعلنت المبادرة عن إطلاق قافلة طبية واجتماعية، تحت نطاقها من قبل جامعة الزقازيق، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بقرية برد بمركز الحسينية، استمراراً للمبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية.وتميزت القافلة بالتنوع فى تقديم الخدمات، حيث شارك فيها تخصصات متعددة، منها الجلدية، والباطنة، والمتوطنة، والرمد، والأطفال، والمسالك، والجراحة، والعظام، والمخ والأعصاب، والنساء والتوليد، والصيدلة، والزراعة، والعلوم، والتمريض. وقدمت القافلة الخدمات لما يقرب من 750 مواطناً، تم توقيع الكشف عليهم وصرف الأدوية، مجاناً، وتحويل حالات للعمليات بمستشفى الزقازيق الجامعى.وأوضحت المبادرة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، أنه تم أيضاً تنظيم لقاءات توعية، وكذا ورش تعليم حرف يدوية، وزيارات ميدانية للمدرسة الابتدائية بالقرية، بمشاركة الدكتورة وفاء فوزى، نائب رئيس الجامعة، وآية إسماعيل، منسق «حياة كريمة» بمركز الحسينية، للمشاركة فى مبادرة الطالبة رحاب عمر، خريجة كلية التربية بجامعة الزقازيق فى تنظيم حصص تقوية للتلاميذ والمساهمة فى تنمية قدراتهم العقلية والأخلاقية والسلوكية، إضافة إلى إجراء منسقى «حياة كريمة» لقاءات مجتمعية لشرح جوانب المبادرة للأهالى والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم.

توفير 3 قاعات تدريب بمركز شباب بهيج في الإسكندرية

واستمراراً لمتابعة أعمال المشروع القومى «حياة كريمة» بمحافظة الإسكندرية، أجريت زيارة ميدانية لمركز شباب قرية بهيج، حيث تم الاتفاق على توفير 3 قاعات للحرف اليدوية المختلفة، وحضر من القرية عدد من السيدات المقرر تدريبهن بعد الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة لذلك، وذلك بحضور الدكتورة أسماء مهدى، منسق المؤسسة بالمحافظة، ومحمد طلعت، المدير التنفيذى لمركز التدريب المهنى «vtech»، ومدير مركز شباب قرية بهيج.كما تم المرور الميدانى على مشروعات «حياة كريمة» بنطاق قرية بهيج، حيث يتم الحفر لتركيب المواسير الخاصة بمشروع الصرف الصحى، وتركيب مواسير الصرف الصحى بنجع الأفراد، وإنشاء الملعب الخماسى بمركز شباب القرية.

إطلاق قافلة طبية في مدرسة الجزيرة الخضراء بكفر الشيخ وتضم كافة التخصصات

وأطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية متكاملة لأهالى قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة بمركز مطوبس فى مدرسة الجزيرة الخضراء للتعليم الأساسى الجمعة الماضى، حيث تم التنسيق مع جامعة كفر الشيخ فى القافلة الطبية لتسهيل الإجراءات، بداية من الكشف الطبى مروراً بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة التى تتطلب فحص مناظير وعمليات جراحية أو إقامة بمستشفيات الجامعة، كما أن القافلة لا تكتفى بتقييم الحالات، بل تضم برامج توعوية للحد من خطورة بعض الأمراض. وشملت القافلة تخصصات عدة، منها الطب، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة العامة، والأطفال، والرمد والعيون، والنفسية والعصبية، والنساء والتوليد، وعيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، مع تقديم الإرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة، وتقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط وكيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.كما تم توقيع الكشف المجانى على جميع المرضى وعددهم 1887، وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

عرض دور المبادرة لـ400 شخص في الدقهلية

كما نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع محافظة الدقهلية الحوار المجتمعى الأول بمركز ومدينة شربين بالوحدة المحلية ببساط كريم الدين، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وما يقرب من 400 شخص من أهالى الوحدة. وقام نائب المحافظ بعرض دور المبادرة فى محافظة الدقهلية والمشروعات التى تقيمها والهدف منها وأهمية التكاتف بين المحافظة والمواطنين من أجل الوصول إلى أفضل مخرجات المبادرة، وشرح المهندس محمد سامى، منسق المبادرة، نشأة فكرة مبادرة «حياة كريمة» ودورها على مستوى الجمهورية ككل بإجمالى عدد المشروعات والقرى والأنشطة والحملات التى شاركت فيها المؤسسة.وعرض محمد الحسينى، منسق المبادرة بالمحافظة، جميع المشروعات التى تقيمها المبادرة على وجه التحديد بالوحدة المحلية ببساط، مع عرض صور للشكل النهائى لها، ثم أعلنت الدكتورة منة غازى، منسق المبادرة بالمحافظة، عن التعاون مع جامعة المنصورة ممثلة فى كليتى الهندسة والزراعة فى تأهيل وتدريب أهالى بساط كريم الدين من أصحاب الحرف المهنية المختلفة فى المجالات الهندسية من أخشاب، حدادة وصناعات معدنية ودهانات، وكذلك الصناعات الغذائية والأنشطة الحيوانية على أن يتم منح المتدربين شهادات معتمدة بانتهاء التدريب والبحث فى منح المتميزين منهم الدعم العينى اللازم، وعرضت جامعة المنصورة الدور الخدمى الذى تقدمه من خلال الحملات والندوات والقوافل التى تقوم بها ومدى أهميتها فى زيادة التوعية لدى المواطنين.وفى الأقصر، تم الانتهاء من أعمال الزيارة الخاصة بفريق متابعة المشروعات بمجلس الوزراء وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وكذلك المرور على قرى الشغب، والدير، والحلة، والنجوع، والرياينة، والمحاميد بمركزى إسنا وأرمنت، وذلك بحضور فريق مؤسسة «حياة كريمة» وكافة الجهات المعنية.وفى إطار دعم واهتمام المبادرة بصحة المواطن وتنفيذ تدخلات عاجلة بالتعاون بين العديد من الجهات والهيئات، قامت مؤسسة «صناع الخير» بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» تحت رعاية البنك الأهلى المصرى، بتنفيذ إحدى القوافل الطبية للعيون داخل قرية السلام بمركز أرمنت محافظة الأقصر، ضمن مبادرة «عينيك فى عينينا» التى تستهدف الكشف المبكر وعلاج مسببات العمى داخل قرى المبادرة الرئاسية.