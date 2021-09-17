امتحانات الثانوية 11 يونيو.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2021، والمقرر له أن يبدأ في السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، بمختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، وينتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021ـ 2022، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021ـ 2022

ـ يبدأ العام الدراسي في 9 أكتوبر 2021، وينتهي في 16 يونيو 2021.

ـ مدة العام الدراسي 34 اسبوعاً.

ـ ينتهي الفصل الدراسي الأول في 13 فبراير 2022.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الاعدادية، في 15 يناير 2021.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 97 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ـ تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتعتبر ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

ـ يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

ـ تبدأ الامتحانات الشفهية والعلمية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.

ـ تبدأ إجازة منتصف العام اعتباراً من السبت 5 فبراير 2022، لمدة أسبوعين وتنتهي في 17 فبراير 2022.

ـ يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.

ـ تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، للفصل الدراسي الثاني، السبت 21 مايو 2022.

ـ تقام امتحانات الثانوية العامة السبت 11 يونيو 2022.

ـ تبدأ الامتحانات الشفهية والعلمية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل.

ـ تستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء عقد الامتحانات الشفهية والعلمية، للصف الأول والثاني الثانوي.

إجراءات العام الدراسي الجديد للطلاب

-اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ـ تشجيع الطلاب على توظيف القنوات والمنصات التعليمية؛ كحصص مصر على سبيل المثال.

-ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

-يُحظر تكليف الأطفال فى مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.

-العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل الجهود للقضاء عليها.

ـ حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

-تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.

-التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول.

-بذل كل الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله.