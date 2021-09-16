دعم أقسام العناية بمستشفيات دمياط بـ8 ملايين جنيه لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن دعم وزارة الصحة والسكان لأقسام العناية المركزة بمستشفيات الأمراض الصدرية بمدينة دمياط، وكفر سعد المركزي، والسرو المركزي، ودمياط العام، وعزبة البرج المركزي، بعدد 28 سرير رعاية مركزة، وتجهيزات طبية تتضمن أجهزة تنفس صناعي ورسم قلب وصدمات كهربائية ومونيتور ومضخات محاليل، بقيمة 8 ملايين جنيه، ضمن الاستعدادات الجارية لمواجهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

دعم مستشفيات دمياط بأجهزة طبية وخزانات أكسجين

وأضافت محافظ دمياط أن تلك الجهود تأتي استكمالاً لما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، لدعم مستشفيات المحافظة بأجهزة طبية وخزانات الأكسجين الطبي، وذلك لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى، فضلاً عن ما تحققه تلك الجهود من ارتفاع نسب الشفاء، وتقليل أوقات الانتظار للحالات الحرجة، خاصةً مع زيادة عدد الإصابات، التي جاءت تزامناً مع دخول الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا.

صحة دمياط تناشد المواطنين الراغبين في السفر للخارج بالتسجيل

وفي وقت سابق، ناشدت مديرية الصحة في محافظة دمياط المواطنين الراغبين في السفر للخارج بالتسجيل على الرابط الخاص بالوزارة، لتلقي لقاح كورونا، أو تغيير الحالة من مواطن إلى مسافر، من خلال الاتصال بالخط الساخن على رقم 15335.

3 مراكز للتطعيم بلقاح كورونا للمسافرين في دمياط

- قسم أول صحة دمياط بالشرباصي

- مركز دمياط الجديدة الطبي العام

- مركز التطعيم الدولي بالإدارة الصحية بالزرقا

8 مراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا بمحافظة دمياط

- مركز القلب والجهاز الهضمي بمدينة دمياط.

- مركز الأورام بمدينة دمياط.

- بنك الدم الإقليمي.

- مركز صحة ثالث بدمياط.

- مركز صحة الحي الرابع بدمياط الجديدة.

- مركز صحة ميت أبو غالب بمركز كفر سعد.

- مستشفى رأس البر.

- مركز دقهلة بالزرقا.