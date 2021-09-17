تعرف على فاعلية لقاحات كورونا.. «جونسون» الأعلى و«فايزر» الأقل

قال الدكتور حسام حسني، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إن الشخص إذا حصل على مناعة داخلية في جسمه عن طريق اللقاحات المضادة لكورونا، فإن الفيروس يصبح مفعوله ضعيفا، لافتا إلى أن الفيروس ضعيف للغاية خارج جسم الإنسان، واللقاح يؤثر عليه، فيقلل من فاعليته لكن لا يقضي عليه ويقلل من انتشاره في الجسم.

4 إجراءات ضرورية للحماية من كورونا

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «MBC مصر»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، إلى أن الإجراءات الاحترازية المضادة لكورونا في الوقت الحالي، أصبحت ترتكز على ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي واللقاح وغسيل اليدين وأصبح اللقاء إلزاميا في كل دول العالم، حيث يُشترط دخول المسارح وأماكن العمل والسوبر ماركت الحصول على اللقاح، ويتم تطوير حاليا تطبيقات على الهواتف الذكية.

اللقاح يقلل الإصابة بنسبة 70%

وأوضح عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أن التطعيم يمنع الأعراض الشديد لنسبة تصل إلى 99% ويمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة تصل إلى 70% فقط وليس بنسبة 100%.

فاعلية لقاح كورونا متغيرة

وأشار عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلى أن الفاعلية الخاصة باللقاح تختلف من لقاح إلى الآخر، حيث تستمر من 9 شهور إلى 12 شهرا في لقاحات «جونسون آند جونسون» و«أسترازينيكا» و«سبوتنيك»، ولكن في «فايرز» تقل المناعة بعد 6 أشهر.

قصة ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالميا في مارس 2020، بحسب إعلان منظمة الصحة العالمية في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبادرت روسيا لإنتاج أول لقاح مضاد في سبتمبر من نفس العام وجاءت بعدها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.