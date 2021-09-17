تفاصيل مبادرة «كتاب القرية» بجنوب سيناء.. ورشة حكي قصصي واكتشاف مواهب

أعلن أحمد فريج، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، عن أن مبادرة «كتاب القرية»، التي انطلقت الأسبوع الماضي بالمحافظة، تحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، لاقت نجاحا كبيرا من قبل أهالي جنوب سينا، موضحا أن هناك إقبال من الأطفال والكبار للمشاركة في المبادرة، وسيجرى عمل المبادرة في كل التجمعات البدوية والوديان، وفقا لجدول جرى إعداده.

وقال إن الفعاليات بدأت في قرية الوادي بطور سيناء، واستمرت ثلاث أيام حتى مطلع الأسبوع الماضي.

إقامة «كتاب القرية» في تجمع بدوي تابع لمدينة أبورديس منذ يومين

وأضاف أنه جرى إقامة «كتاب القرية» في تجمع بدوي تابع لمدينة أبورديس منذ يومين، واستمرت الفعاليات ليومين، حيث اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المشروع الثقافي «كتاب القرية» بالتجمع البدوي بمدينة أبو رديس، حث فيها الأولاد على ضرورة تحصيل العلم وكثرة زيارة قصر الثقافة، والاطلاع على الكتب وقرائتها.

محاضرات ومعرض لبيع إصدارات الثقافة في أبورديس

وأكد أحمد فريج، أن فعاليات ختام المشروع الثقافي «كتاب القرية» تقام في التجمع البدوي بحي السلام بمدينة أبورديس، وتقوم بتنظيم معرض لبيع كتب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحوالي 400 كتاب، تشمل كافة مناحي العلوم والمعارف، كما تشتمل الفعاليات على عقد محاضرة تثقيفية بعنوان «حب الوطن»، ألقاها طه السيد، مدير بيت ثقافة أبورديس، وتحدث خلالها عن معايير حب الوطن والأسس التي ينبني عليها حب الوطن، موضحا دور القراءة والتعليم في تعلم حب الوطن، وأهميتها في أن يكون الفرد نافعا لبلده.

وجرى عقد ورشة حكي وسرد قصصي لكتاب «ولدي الصغير شكرا»، من تأليف عبدالله مرشدي، تناولت الحكاية كيفية تحصيل العلم والأفكار عن طريق القراءة والعلم، وأنه لا حياء في تلقي الكبير العلم مثل الصغير، فالهدف هو المرجو وليست الكيفية، وأعقبها فقرة اكتشاف مواهب في مجال الغناء والشعر من أبناء القرية، وإلقاء قصيدة وطنية عن سيناء بعنوان «مهما تمر سنين» وقصيدة «علمني أبويا» للشاعر طه السيد، مدير بيت ثقافة أبورديس، وتتناول القصائد تعريف النشء بأهمية حب الوطن وأنه شيء فطري ويولد مع الفرد.

20٪ نسبة تنفيذ الأعمال بالمسرح المكشوف بطور سيناء

وقال مدير ثقافة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن نسبة تنفيذ الأعمال بالمسرح المكشوف بلغت نحو 20٪، وجرى إنشاء سور بارتفاع متفق عليه وتعلية الأجزاء الأخرى من السور المحيط بالمسرح، كما قرر إزالة المقاعد القديمة وأدوات المسرح المكشوف، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء وتطوير بوابات الدخول والخروج.

وقال إنه قام بجولة تفقدية أمس مع المهندس محمود ثروت، المكلف بالإشراف على المسرح من مديرية إسكان جنوب سيناء، حيث تفقدا إنشاء البوابات الخرسانية الجديدية، وإنشاء سور جانبي للمسرح بعدد 17 عمودا، مضيفا أن المرحلة الأولى للإحلال والتجديد للمسرح الصيفي تستغرق مدة 10 أشهر بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 26 مليون جنيه مصري، ومن المتوقع افتتاح المرحلة الأولى منتصف شهر إبريل 2022.

«لحظات فارقة» بقصر ثقافة شرم الشيخ

وشهد قصر ثقافة شرم الشيخ أولى بروفات العمل المسرحي «لحظات فارقة»، مشاركًا ضمن مسابقات قصور الثقافة لنوادي المسرح المزمع تنفيذها خلال الشهر المقبل.

ويناقش العرض أحد جوانب المشكلات الاجتماعية بطريقة مختلفة من وجهة نظر مخرج العرض، مؤكدًا على أن للمسرح دور كبير في توجيه رسالته ونشر تعليم الثقافات المختلفة، واكتشاف طاقات إبداعية جديدة ومميزة وتسليط الأضواء عليها، والعرض بطولة الطفلة الموهبة بيري تامر، ريتاج غُنيم، جنا تامر، محمود كروان، مخرج منفذ حازم محمد، مساعد مخرج أول عاطف عبدالله، تأليف محمد زين، ومن إخراج أمجد لطفي.