من شكري سرحان لمحمد هنيدي.. نجوم أبدعوا في دور المدرس بالسينما

تهتم السينما المصرية بالمهن المختلفة، فمنها ما كان يحظى بصورة إيجابية ومنها ما كان يحظى بصورة سلبية، ومن بين هذه المهن مهنة التدريس التي أبدع فيها الكثير من النجوم المصريين.

شكري سرحان وعبدالمنعم ابراهيم

في عام 1961 قدم الثنائي شكري سرحان وعبدالمنعم إبراهيم، دور المدرس في فيلم «السفيرة عزيزة»، فكان «سرحان» يقدم دور المدرس الطموح الذي يتصدى للشر الذي كان ينشره جاره الجزار، أما «إبراهيم» فقد جسّد دور مدرس لغة عربية الذي كان يتقن الفصحى ويستخدمها بشكل فكاهي وسط أصدقائه.

أحمد مظهر

قدم الفنان أحمد مظهر دور المدرس الذي كان يحب فتاة جميلة بالمدرسة، وهي سعاد حسني التي كانت تقدم دور عطيات في فيلم «غصن الزيتون».

نور الشريف

جسّد الفنان نور الشريف دور المدرس الذي كان يمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصية رغم ضيق عيشته وكان دائما يحارب الفساد في مسلسل حضرة المتهم أبي، كما قدم دور المدرس في فيلم «آخر الرجال المحترمين» الذي كان يتمسك بالعادات والتقاليد.

جورج سيدهم

جسّد الفنان جورج سيدهم دور المدرس المادي الذي كان يفعل كل ما بوسعه لتحسين دخله، وكان يجبر التلاميذ على الدروس الخصوصية، وقدم نموذجًا عن مشكلة الدروس الخصوصية، في فيلم «الشقة من حق الزوجة».

نجيب الريحاني

قدم الفنان نجيب الريحاني أشهر نماذج المدرس في السينما المصرية، كان يعمل دور مدرس لغة عربية لابنة أحد الباشوات التي كانت تلعب دورها الفنانة ليلي مراد، التي كانت تسخر منه هي وصديقاتها بسبب ثيابه، ثم وقع في حبها رغم أنها كانت تصغره في السن بسنوات كثيرة في فيلم «عزل البنات».

إيمي سمير غانم

«سانك يو فيري ما تش» الإفيه الأشهر في دور المدرس في السينما المصرية الذي قالته الفنانة إيمي سمير غانم، في أثناء فيلم «عسل أسود» بطولة الفنان أحمد حلمي وجسدت من خلاله مدرسة لغة انجليزية التي كانت تعاني من النطق الخطأ للغة الإنجليزية.

أحمد زكي

جسد الفنان أحمد زكي دور المدرس الذي كان يعاني من ضيق الحال وولجا لأعمال الدجل والنصب لتسحين داخله في فيلم «البيضة والحجر» .

ياسمين عبد العزيز

جسدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز دور الطالبة المتفوقة حتى أصبحت مدرسة بالمدرسة التي كانت تدرس بها، حيث قدمت المدرسة الحديثة التي تتبع الأسلوب الحديث في التدريس، والمدرسة المتشددة في الدين التي كانت تحرض الأطفال على اتباع أسلوب خطأ، والمدرسة المتفوقة التي كانت تثير مخاوف الطلاب حتى يحفظوا المنهج في فيلم «الثلاثة يشتغلونها».

محمد هنيدي

«ارقصي يا انشراح» الإفية الأشهر من فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» الذي جسد بطولته الفنان محمد هنيدي المتمسك بالعادات والتقاليد ويحب اللغة العربية حتى في مشهد خطوبته قام بعمل استجواب للعروسة.