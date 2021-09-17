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محمود مسلم

ضبط رئيس وحدة محلية بالدقهلية بتهمة التربح واستغلال النفوذ

وافق على تخفيض رسوم إزالة 457 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

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الوطن
01:24 م | الجمعة 17 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

أكدت معلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، مقيم بمركز شرطة ميت غمر، باستغلال موقعه الوظيفى إبان عمله رئيس الوحدة المحلية لإحدى القرى وقام بالموافقة على تخفيض رسوم تكاليف إزالة مخالفات المبانى والتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء لـ457 حالة، وكذا عدم تحصيل قيمة قرض تم صرفه من إحدى الصناديق مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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