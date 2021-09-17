ضبط 19 قضية مخدرات وتنفيذ 7164 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بمركز طوخ والقرى التابعة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أقراص مخدرة وأسلحة نارية

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 19 قضية مخدرات، ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 24 متهما، لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 2 متهمين، وكذلك ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وأيضا تنفيذ 7164 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قطع سلاح أبيض.

تم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.