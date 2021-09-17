بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بأم الرخم

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الوحدة الصحية بالوحدة المحلية لقرية «أم الرخم»، غرب مدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والدكتور محمد علي وكيل وزارة الصحة بمطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الاسكان بمطروح ولفيف من عمد ومشايخ وعواقل القرية، وتفقد المحافظ والقيادات أقسام الوحدة وتجهيزاتها من الأجهزة الطبية وغرفة الكشف والصيدلية لتخدم أهالى القرية والعزب والمناطق السكنية المجاورة.

6 ملايين جنيه.. تكلفة إنشاء الوحدة الصحية في أم الرخم بمطروح

وقال محافظ مطروح في تصرحيات صحفية، على هامش الافتتاح، إن أعمال تطوير الوحدة الصحية بتكلفة 6 ملايين جنيه، بتنفيذ من مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، وتتكون الوحدة الصحية من طابقين ومقامة على مساحة 428 م بمساحة إجمالية 1200م2، ويضم الطابق الأول عيادات أسنان وكشف وطوارئ وملاحظة ومكتب صحة أسرة وتثقيف وتنظيم أسرة ومعمل متكامل، والطابق الثاني سكن مجهز للأطباء والممرضات.

محافظ مطروح: الوحدة تخدم المناطق السياحية حول القرية

وهنأ محافظ مطروح أهالي قرية أم الرخم على افتتاح مبنى الوحدة الصحية وتقديم مزيد من الخدمات الطبية للأهالي وزائري المحافظة خاصة على الطريق السياحي لهضبة عجيبة، حيث تخدم الوحدة المناطق السياحية في أم الرخم وعجيبة والمترددين على المنطقة خلال موسم الصيف.

ووجه مديرية الصحة إلى عرض تقرير يومي عن أعمال الوحدة، مع أهمية الحفاظ على كافة الأجهزة والمعدات والقوى البشرية بما يعمل على استقرار الخدمات الصحية المقدمة والتوعية بالخدمات التي تقدمها الوحدة الصحية للتيسير على الأهالي.