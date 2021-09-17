غرامة الملصق الإلكتروني.. تصل إلى 1500 جنيه وتبدأ التطبيق غدًا

تبدأ وزارة الداخلية في صباح الغد، تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني الخاص بالمركبات، وحذرت الداخلية قبل أشهر، من أنها ستنفذ قانون المرور الجديد بكل حسم وحزم، وتفعيل عقوبات عدم الالتزام بالملصق الإلكتروني، التي تصل إلى السجن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.

غرامة الملصق الإلكتروني وتشديد الداخلية في بيانات سابقة

وزارة الداخلية شددت على السائقين ومالكي السيارات بسرعة توجه السائقين إلى إدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، قُبيل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية للمخالفين، وفقًا لما جاء في نص قانون المرور الجديد لعام 2021.

غرامة الملصق الإلكتروني

«الوطن» تعيد نشر عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني وهي:

- الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر

- فرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

تعرف على طريقة سداد رسوم الملصق الإلكتروني

وكشفت وزارة الداخلية عن خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني كالآتي:

- يبدأ المستفيد بتسجيل البيانات الخاصة به عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر اضغط هنا

- ثم يقوم باختيار خدمات المركبات.

- ويضغط على خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

- يتم على الفور سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

وحدد قانون المرور الجديد، رسوم قيمتها حوالي 75 جنيهًا، وربما تصل هذه الرسوم إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون، ويلزم سداد المبلغ نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.