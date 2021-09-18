حظك اليوم برج الميزان السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل رجل برج الميزان للانتقال من وظائفه، وتغييرها باستمرار، ويشتهر بأنّه يترك أثراً طيباً ورائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تقوية مركزك وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.