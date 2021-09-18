حظك اليوم برج العقرب السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات برج العقرب التركيز العالي، فعندما يضعون الهدف أمامهم لا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنه، ويستمرون في المحاولة لتحقيق هدفهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل مع من حولك بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

من أبرز مشاهير برج العقرب رجل الأعمال الشهير بيل جيتس ويوافق تاريخ ميلاده 28 أكتوبر.