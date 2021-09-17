كل ما تريد معرفته عن الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021

أعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية استعدادات الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021 للعام الدراسي الجديد، موضحة أن الكلية بها مجموعة من الأقسام المتميزة التي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، وكذلك مجموعة من المعامل التي تتيح الفرصة للطالب للتدريب على التقنيات الحديثة أثناء فترة الدراسة، لافته إلى أن الدراسة تركز على الجانب العملي ويمثل التدريب والتطبيقات الميدانية و اكتساب المهارات على الأقل 60% من البرنامج الدراسي ويتم تدريب الطلاب في المعامل الدراسية على أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة.

أقسام الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021

يوجد بالكلية ثلاثة أقسام هي:

- قسم الصناعات التكنولوجية.

- قسم تكنولوجيا الطاقة.

- قسم تكنولوجيا المعلومات.

أقسام الكلية تضم أربعة برامج مميزة

- برنامج تكنولوجيا المعلومات.

- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

- برنامج الميكاترونكس.

- برنامج الأوتوترونكس.

آلية قبول الطلاب في الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

- تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وما يعادلها من الشهادات الفنية.

- شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها والوافدين.

- شهادة إتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها.

- شهادة الدبلوم المهني.

شروط القبول بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

- حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية.

- اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

- اجتياز الكشف الطبي الخاص بالكلية.

- أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالكلية.

معامل المعامل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

- معامل الميكاترونكس.

- معامل تكنولوجيا المعلومات.

- معامل الأوتوترونكس.

- معامل الطاقة الجديدة والمتجددة.

بعض المعلومات المهمة عن طرق القبول بالكلية

- المرحلة التي تؤدي اختبارات القدرات الآن مرحلة الشهادات الفنية الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية.

- تبلغ قيمة اختبار القدرات 450 جنيه مصري فقط لا غير، على أن يسدد الطالب هذا المبلغ داخل مبنى الكلية بحد أقصى قبل الساعة العاشرة صباحًا من يوم الامتحان ذاته.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات

- صورة شخصية

- صورة رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة بطاقة الحجز لأداء امتحان القدرات

- سداد قيمة الدخول لاختبار القدرات وقيمته 450 جنيه مصري فقط لا غير السالف ذكره أعلى، واحضار الإيصال الخاص بالسداد.