«طعنوه وسرقوا التوك توك».. تفاصيل مقتل صبي بالإسكندرية

دماء متناثرة على الأرض لمسافة كيلو متر في دائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية تنتهي بالعثور على جثة سائق توك توك ملقى على جانبي الطريق ومصاب بعدة طعنات في الصدر والبطن وتحت الإبط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة والذي حمل رقم 9993 لسنة 2021 الرمل ثان.

بداية الواقعة.. اختفاء صبي

تلقى مأمور قسم شرطة الرمل ثان بلاغا باختفاء صبي عمره 17 عاما، ويقود دراجة نارية «توك توك»، وبالبحث عن الصبي المختفي تبين العثور على آثار دماء في أحد الطرق بدائرة قسم الشرطة، وبتتبعها لمسافة كيلو متر، انتهت تلك الدماء المتناثرة بالعثور على جثة الصبي، وبالفحص تبين أنه جثة هامدة، وأنه مصاب بعدة طعنات في الصدر والبطن وتحت الإبط، وكشفت التحريات أن الشاب المجني عليه طالب في المدرسة الثانونية الصناعية ويقود التوك التوك للعمل عليه حتى يلبي نفقات أسرته لكونه العائل لهم بعد وفاة والده، وأضافت التحريات أن الشاب يتمتع بسمعة طيبة وأنه تعرض للقتل بدافع سرقة مركبة التوك توك قيادته.

فريق بحث لضبط المتهمين بقتل سائق التوك توك

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لضبط الجناة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة التي عُثر على الجثمان بها تمهيدا لتفريغها لتحديد المتهمين الذين استقلوا التوك توك قيادة المجني عليه لقتله وسرقته، كما تم ضبط العديد من المشتبه بهم والمعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع لمناقشتهم لبيان مدى تورط أحدهم في الواقعة، ويكثف فريق البحث من جهوده لكشف غموض الحادث وضبط المتهمين.