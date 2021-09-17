الأرصاد: طقس سبتمبر يشهد ارتفاعا وانخفاضا للحرارة وأمطارا خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال شهر سبتمبر، حيث يشهد الطقس، استقرارا تاما في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وتتكون السحب المحلية بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

وأضافت الهيئة ـ خلال بيان صادر عنها اليوم ـ أن الشبورة المائية تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تنقشع مع ظهور الشمس، مشيرة إلى أن الطقس عادة ما يتأرجح خلال شهر سبتمبر بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد حتى الخميس

وفي سياق متصل أعلنت «الأرصاد»، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، اعتبارا من غد السبت، وحتى الخميس المقبل الموافق 23 سبتمبر، التي جاءت كالتالي:

ـ طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، لطيف ليلاً على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ـ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء، اعتبارا من الأحد القادم، بقيم تتراوح ما بين 2:3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومن 3:5 درجات على جنوب البلاد.

ـ شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريباً، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

ـ تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحاً.

ـ نشاط حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.