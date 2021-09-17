«التنمية الحضارية»: سنعلن خلو مصر من العشوائيات غير الآمنة آخر العام

قال إيهاب الحنفي، منسق صندوق التنمية الحضارية، إن منطقة «عزبة أبوقرن» إحدى المناطق شديده الخطورة من الدرجة الثانية، ورصد الصندوق لتطويرها 4750 وحدة بمساحة تتعدى الـ28 فدانا، لافتا إلى أنه ومع نهاية العام سيتم إعلان مصر خالية تماما من المناطق العشوائية غير الآمنة.

الحنفي: أهالينا هيسكنوا في كومباوند مش مساكن نمطية

وأضاف «الحنفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنه سيتم نقل أهالي المنطقة إلى مشروع «معا» وهو أحد المشروعات التي نفذها الصندوق، «المشروع فيه تعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والدورة وفرت 70 فدانا من الأراضي بأماكن مميزة، متابعا: «أهالينا هيسكنوا في كومباوند مش مجرد مساكن نمطية»

الحنفي: مجمع ثقافي بعزبة أبوقرن به دور سينما ومسرح ووحدات صحية

وأوضح أن مؤسسة المجتمع المدني نجحت في تنفيذ 1100 وحدة سكنية ولكنها لم تقم باستكمال المشروع، حتى تدخلت الدولة بالتعاون مع المؤسسة لاستكمال المشروع وبات هناك 4400 وحده سكنية ووحدات أخرى خدمية كالمدارس ومجمع ثقافي به دور سينما ودور عرض ومسرح ووحدات صحية.

وأكد أن المشروع قد تم الانتهاء منه حاليا، وسيتم تسكين الأهالي به بعد تطويره، وهو المشروع الذي حظى باهتمام الكثير من المسؤولين لتنفيذ توجهات الدولة، «قريبا جدا أبوقرن بالكامل سيتم نقلها، وتم نقل عدد كبير جدا من السكان، وفيه رؤية للدولة في تطوير المناطق العشوائية، والأماكن دي كلها كانت تعديات على أراضي الدولة».

وتابع: «فيه جهود للدولة كبيرة لتطوير العشوائيات منذ عام 1994 ولكن كانت الجهود على استحياء، ومحدش كان بيقدر يتواصل ومكنش فيه خطة واضحة لحد 2004، ولكن ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم صرف أكثر من 33 مليار جنيه، ومع نهاية العام سيتم إتمام صرف 40 مليار جنيه».