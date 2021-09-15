مقتل خفير وإصابة شقيقه بطلقات نارية أثناء حراسة معدات بناء في أكتوبر

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض مقتل خفير وإصابة شقيقه بطلقات نارية أثناء حراسة معدات بناء في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

ونُقل المصاب للمستشفى للعلاج، فيما نُقلت جثة القتيل إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

بداية الواقعة

تلقى مامور قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا بمقتل خفير وإصابة شقيقه في مشروع تحت الإنشاء، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو فايز صالح مبارك في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في البطن، كما تبين إصابة شقيقة بطلق ناري في الظهر وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، كما تبين أن القتيل وشقيقه كانا يقومان بحراسة الموقع.

ورجحت التحريات أن لصوصا حاولوا سرقة معدات البناء من المشروع، وعندما تصدى لهم المجني عليهما أطلقا عليهما وابلا من الرصاص، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة شقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البحث عن قاتل سيدة حامل بكرداسة

وفي سياق منفصل، تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة حامل في إحدى الأراضي الزراعية بمنطقة كرداسة، وبالفحص تبين أنها في العقد الثالث من العمر، وترتدي ملابس داخلية، كما تبين إصابتها بآلة حادة في الرأس.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.