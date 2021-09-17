«نيو رمسيس كوليدج» تحتفل بتخرج دفعة 2021 وتكريم الأوائل والمتميزين

احتفلت كلية رمسيس الجديدة المشتركة، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي – المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية – التابع للطائفه الإنجيلية بمصر، بتخرج أحدث دفعاتها 2021، وتكريم الأوائل والمتميزين من طلابها، اليوم الجمعة، بقاعة المنارة، مع مراعاة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الصحية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية المقدمة من الطلبة، بحضور كل من محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إيمان صبري مدير التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد صلاح مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي بمصر، ومنهم: القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، ومن قيادات المؤسسات التعليمية لسنودس النيل، القس أمير ثروت رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وهالة توما مديرة كلية رمسيس الجديدة المشتركة، ومن مجلس النواب، الدكتورة دينا عبدالكريم، والدكتور فريدي البياضي، ومحمد عبدالرحمن راضي، وأبانوب عزت، بالإضافة إلى المستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، بجانب عدد من القيادات والشخصيات العامة والإعلاميين وأولياء الأمور، وأعضاء مجلس الآباء والأمناء.