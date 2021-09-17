تعرف على خطوات تسجيل الكشف الطبي بجامعة القاهرة 2021

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، عن خطوات تسجيل الكشف الطبي بجامعة القاهرة 2021، وذلك استعدادا لاستقبال طلاب الدفعة الجديدة للعام الدراسي المقبل، وأوضحت جامعة القاهرة، خطوات التقديم والالتحاق بالجامعة من خلال إجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب الملتحقين بكليات الجامعة.

خطوات تسجيل الكشف الطبي بجامعة القاهرة 2021

وكشفت جامعة القاهرة عن خطوات تسجيل الكشف الطبي جامعة القاهرة 2021، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لجامعة القاهرة.

إجراءات الكشف الطبي بجامعة القاهرة 2021

1- يجري الكشف الطبي بمقر مستشفي الطلبة - جامعة القاهرة.

2- إحضار إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة + صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة.

3- ممنوع منعا باتا دخول الطلاب بدون ماسك (يجري توفيره بواسطة الطالب).

4- ممنوع تواجد أولياء الأمور منعا للتزاحم داخل وخارج المستشفى.

5- على الطلبة المتقدمين للكشف الطبي إحضار التالي:

الأوراق المطلوبة عند الكشف الطبي بجامعة القاهرة

- استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الألكتروني.

- إحضار أصل وصورتين من إيصال سداد «فوري».

- يجب إحضار صورتين شخصيتين حال عدم التمكن من رفع الصورة على الموقع.

كيف يمكن الحصول على كود «فوري» لدفع رسوم الكشف الطبي؟

يمكن الحصول على الكود من الخطوة الثالثة على الموقع بكتابة رقم الموبايل والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب، لإرسال كود الدفع عليهما، والتوجه لإحدى منافذ «فوري» واختيار خدمة «فوري» وإعطاء التاجر الكود والقيام بالدفع.

ما هي تكلفة الكشف الطبي؟

- تكلفة الكشف الطبي 20 جنيها.

- طلاب البرامج الخاصة قيمة الكشف 150 جنيها.

- طلاب كلية التمريض قيمة الكشف 300 جنيه.

ما هو كود الطالب؟

كود الطالب هو كود موحد لطلاب مرحلة البكالوريوس، الليسانس، أو الدراسات العليا بأنواعها، مكون من 14 رقما يحتوي على كود للكلية وسنة الالتحاق والرقم التسلسلي للطالب داخل الكلية.

ويجري إصدار الكود مركزيا للطالب فور ترشيحه أو التحاقه بجامعة القاهرة، وهو ثابت للطالب في جميع الفرق الدراسية بنفس الكلية، وفي حالة التحويل لكلية أخرى يتغير كود الطالب بناء على الكلية المحول عليها.

ما أهمية كود الطالب؟

يستخدم كود الطالب في الخدمات المقدمة من الجامعة مثل:

- الكشف الطبي.

- سداد المصروفات الدراسية.

- التقدم للمدن الجامعية.

- سداد مصروفات المدن الجامعية.