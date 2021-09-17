محامي طفلة طلخا: عقوبة إمام المسجد المتهم بهتك عرضها قد تصل للإعدام

كشف محمد الشوبكي، محامي طفلة طلخا المجني عليها، ملابسات واقعة هتك عرضها من إمام مسجد خلال تحفيظها القرآن الكريم، وما وصلت إليه التحقيقات، قائلا إنَّ القضية جرى إحالتها لمحكمة الجنايات، ويبلغ عمر الطفلة أقل من 18 عاما، وبالتالي عقوبة المتهم المتوقعة قد تصل للسجن مدة 25 سنة وحتى الإعدام، خاصة أن المتهم يتولي تربيتها وتحفيظها القرآن.

المتهم متزوج ويعول أبناء

وأضاف «الشوبكي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، اليوم الجمعة، أنَّ الواقعة هتك عرض وليس اغتصاب، كما لم يتم تحديد موعد للمحاكمة، والمتهم قيد الحبس وأقر واعترف أمام النيابة العامة، ويبلغ من العمر 39 سنة، ومتزوج ويعول أبناء.

وأشار إلى أنه لم يحضر التحقيقات التي أجريت للمتهم، وكان الأخير محل ثقة لأهل قريته أو يظهر كمحل الثقة، «سبحان الله إمام مسجد ومتعلم القرآن وبيطلع المنبر ويقول قال الله والرسول ويأتي بالفاحشة دي، خاصة إنه بيقول إنه هتك عرض الفتاة منذ أواخر 2019، بقاله 3 سنين».

عرض الفتاة على طبيب نفسي

ولفت محمد الشوبكي، محامي طفلة طلخا المجني عليها، إلى أنه سيتم عرض الفتاة على طبيب نفسي.

وتلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والدة الطفلة المجني عليها في غضون سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنتها خلال تواجدها بمسكنه، بغرض تعليمها بمركز طلخا بالدقهلية، وأنها تيقنت من حدوث الواقعة، بكشف طبي أجرته على ابنتها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وسمعت أقوال الطفلة المجني عليها ووالدتها، فأكدتا حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وأضافت الطفلة، اعتياد المتهم ارتكاب تلك الجريمة معها مرات عدة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه.

رسالة النيابة العامة للمواطنين

وتهيب «النيابة العامة» بالمواطنين، إلى إلحاق أبنائهم بالمؤسسات الدينية والتعليمية الرسميّة، والكف عن تعليمهم في الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها بذلك، فإذا كان الحرص على تعليم الأبناء واجبًا، فإنَّ حُسن اختيار أماكن تلقيه أوجب.