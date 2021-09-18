كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن لينك نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، مؤكدة أنه سيتم إعلان النتيجة خلال أيام، وذلك بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات تتم بصورة منتظمة دون أي معوقات.

لينك نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وأضافت الوزارة، أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ستعلن برقم الجلوس من خلال موقعها الإلكتروني، مؤكدة أنه يجري حالياً تصحيح الامتحانات إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 عقدت ورقياً

وتابعت وزارة التربية والتعليم، بأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً على مستوى الجمهورية لما يقرب من 160 ألف طالب وطالبة، مؤكدة أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

«شوقي»: نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة للدور الأول 74%

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن نتيجة الثانوية العامة للدور الأول 2021 بنسبة نجاح 74%، وأعلن قائمة أوائل الثانوية العامة والتي تضم 47 طالبًا، موضحاً أن الثانوية العامة 2021 دفعة تاريخية، لأن الوزارة عملت على استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات مختلفة من فهم نواتج التعلم بدلًا من المرحلة المبسطة جدًا من استرجاع المعلومات، مشيرًا إلى أن الأسئلة الجديدة مهمة لأنها أسئلة معيارية، مصممة بشكل علمي كامل وتقيس المستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، وتم عمل تصحيح إلكتروني دون تدخل لأي عنصر بشري لأول مرة، موضحًا أن الوزارة استطاعت بناء مصادر تعلم إضافية مثل قنوات مدرستنا، والبث المباشر وبنك المعرفة وحصص مصر استخدمها عدد كبير من الطلاب.