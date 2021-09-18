اليوم.. بدء تنسيق المرحلة الثالثة2021 بالجامعات الحكومية

تفتح معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، اليوم السبت، أبوابها أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الناجحين في الثانوية العامة بالدور الأول، لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني لحد أدنى الشعب العلمية 205 درجات بنسبة 50% مئوية، لعدد طلاب 42065، وكذلك طلاب الشعبة الأدبية بعدد إجمالي 24932.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة داخل المعامل

وشددت الجامعات الحكومية على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، خلال مرحلة تسجيل الطلاب للرغبات، من حيث التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية ومعامل الحاسب الآلي والتشديد على ارتداء الكمامة، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء التواجد داخل المعامل لتسجيل رغباتهم، وتوفير المستلزمات اللازمة من طابعات وأحبار وفنيين ومتخصصين للتعامل مع الموقع الإلكتروني وتسجيل الطلاب للرغبات باحترافية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. تسجيل 75 رغبة

من جانبه، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، إنه يحق لكل طالب من طلال المرحلة تسجيل 75 رغبة أسوة بغيرهم من مراحل الجامعات المختلفة، مؤكدًا أنه يجب على كل طالب أن يكتب جميع الكليات من ذات التخصص الذي يرغب في الالتحاق به، بجاني كتابته جميع الرغبات.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن خدمة تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق تتم بالمجان في مختلف الجامعات الحكومية، مشددًا على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.