لينك تنسيق المرحلة الثالثة 2021: الحد الأدنى 205 درجات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن لينك تنسيق المرحلة الثالثة 2021، مؤكدة أنه تم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة بشعتيها العلمية والأدبية لتنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجات، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضافت الوزارة، أنه هناك الكثير من الأماكن الشاغرة في عدد من الكليات النظرية والمعهاد في تنسيق المرحلة الثالثة 2021، مؤكدة أنها حرصت على توفير مقاعد في مختلف الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2021 وطلاب التقسيم، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا مدينة 6 أكتوبر بمصروفات.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات رياضة.

- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة.

- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم.

أماكن شاغرة في المعاهد لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

- معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادي بمصروفات.

- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات.

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات.

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة.

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة.

- معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات.

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة.

- معهد عالي خدمه اجتماعية دمنهور بمصروفات.

- معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات.

- معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندريه بمصروفات.

- معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية.

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات.

- معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات.

- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط.

- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم.

- معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة.

- معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

- معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس.

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش.

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة.

- معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات.

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات.

- نظم معلومات إدارية قطامية.