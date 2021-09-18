«التعليم» تكشف نظام الحضور في المدارس 2022

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام الحضور في المدارس 2022، مؤكدا أن الوزارة أنهت الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد كافة، من حيث إعداد المناهج الدراسية الجديدة وتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، مشددا على جميع المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع التعليمات التي ذكرت في الكتاب الدوري رقم 24 التي تتمثل في قواعد سير العملية التعليمية.

تعرف على نظام الحضور في المدارس 2022

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن نظام الحضور في المدارس 2022 سيكون نظاميا وسيفعل الحضور والغياب، مشددا على جميع المدارس بضرورة تسجيل حضور وغياب الطلاب اعتبارا من أول أيام الدراسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي تتمثل في إلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تفعيل الغياب والحضور في المدارس 2022

ونبه وزير التربية والتعليم، على جميع المدارس بضرورة تخصيص مواعيد لأولياء الأمور للحضور في المدارس 2022 لمتابعة أبنائهم أثناء الدراسة، بالإضافة إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية مع أولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم بشأن العملية التعليمية، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على المديريات بضرورة التواصل المستمر مع المدارس والإدارات التعليمية للتأكد من انتظام سير الدراسة.

تشجيع الطلاب على الحضور في المدارس 2022

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة لجميع المعلمين بضرورة إتاحة الفرصة للطلاب أثناء الحضور في المدارس 2022 للإبداع والابتكار والعمل على تنمية مواهبهم بشكل مستمر، وعدم استخدام العقاب البدني أو العقاب النفسي، لافتا إلى أنه يجرى حاليا طباعة المناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي والتي تنمي مهارات الفهم لدى الطالب.

وأكد «شوقي» أن تفاصيل المناهج الجديدة ستعلن قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن المناهج المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ولا علاقة لها بالمناهج الأساسية.