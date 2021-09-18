أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم لفني، أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، ستعلن خلال أيام، موضحة أنه يجري حاليًا تصحيح الامتحانات إلكترونيًا تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافته إلى أن الامتحانات عقدت ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، على مستوى الجمهورية للطلاب الذين رسبوا فقط في مادتين.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وأضافت الوزارة أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ستعلن على موقعها الإلكتروني برقم الجلوس عقب اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن الطالب سيحصل فقط على نصف الدرجة في الامتحانات التي يتم تصحيحها إلكترونيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. عقدت بنظام البابل شيت

وزارة التعليم، أشارت إلى أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، عقدت بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافته إلى أنه تم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كشف تفاصيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2021، موضحًا أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أنه نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه بالنسبة لنتيجة الدور الأول للثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع 95% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و190 طالب على نسب من 90% إلى 95%، مؤكدًا أن هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85%، لافتًا إلى أنه حدث تغيير في أسلوب التصحيح وتم تقليص عدد كنترولات التصحيح من 100 ألف من المصححين إلى عدد 400 مصحح ومدقق فقط.