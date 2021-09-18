بدأت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية الموجود بعدد من معامل الحاسب الآلي بالكليات استقبال طلاب الدبلومات للتسجيل لأداء اختبارات القدرات 2021 عبر رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021 لاختبارات القدرات المتاح لهم عبر بوابة الحكومية المصرية والتنسيق الإلكتروني، وذلك تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، واللجنة العليا للتنسيق.

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021 لاختبارات القدرات: متاح الآن

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أن هناك تنسيق تام بين وزارة التعليم العالي والجامعات فيما يتعلق بفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية من خلال رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021 لاختبارات القدرات، لافتا إلى أن الطالب يقوم بالدخول إلى الموقع والتسجيل للاختبارات وفقا لتخصصه في الثانوية العامة وبما يتناسب مع قدراته ومؤهلاته وإمكانياته العلمية والمهارية التي تؤهله للالتحاق بالكلية.

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021: خلال أيام

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة خلال الأيام المخصصة لتنسيق كل مرحلة، موضحاً أن الفترة المقبلة سيتم إتاحة رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021 بعد الانتهاء من اختبارات القدرات 2021 لطللاب الدبلومات الفنية الصناعية والسياحة والفنادق ودبلومات التمريض، مشيرا إلى أن كل طالب سيكون مخصص له 75 رغبة لتسجيلها عبر موقع التنسيق أسوة بطلاب الثانوية العامة 2021.

ويترقب أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يحق لهم التسجيل لرغبات تنسيق الجامعات الحكومية من طلبة الدبلومات الفنية المختلفة إتاحة رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021 عبر الإنترنت وبوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغباتهم والتي من المقرر أن تنطلق مباشرة بعد الانتهاء من اختبارات القدرات 2021.