كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة والمشرف علي قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2021، قائلا: «سيتم فتح باب التسجيل مباشرة لطلاب الدبلومات الفنية عقب الانتهاء من اختبارات القدرات 2021 لهم، والتي من المقرر أن يتم إتاحة باب تسجيل الرغبات لها فعليا بدء من غدا السبت تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي».

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بعد انتهاء اختبارات القدرات مباشرة

وأضاف المشرف علي قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موعد فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ليس له علاقة بموعد فتح باب تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الجامعات الحكومية، مؤكدا أن كلا منهما له نظام خاص يتم التعامل به، لافتا إلي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجامعات، أتاحت باب التسجيل الرغبات لهم من خلال معامل التنسيق الإلكتروني والحاسب الآلي المخصصة للتسجيل بمختلف الكليات، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تنفيذا لقرارات الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة الصحة المصرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. 10% من المقاعد متاحة لهم بالجامعات الحكومية

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق أن الأعلى للجامعات خصص نسبة من المقاعد لطلاب موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021، منوها إلى أن هناك عددا من الكليات و المعاهد الفنية يشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها، وكذلك اجتياز الاختبارات المركزية الموحدة لطلاب الدبلومات الفنية، لافتا إلى أن هناك 10% من الأماكن تم تخصيصها لطلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية، وكذلك وضع حد أدنى للتقدم للجامعة لا يقل عن 70%.

وعن الاستعدادات لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم البدء من الغد فتح التقدم لاختبارات القدرات لعدد منهم في بعض التخصصات، مؤكدا أن اجتياز اختبار القدرات شرط أساسي للالتحاق بالكليات بجانب الحد الأدنى للمجموع الخاص بها، موضحا أن رسوم التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2021 تبلغ 450 جنيها لكل تخصص.