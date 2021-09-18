لم يسددوا غرامة الكمامة.. عرض 30 شخصًا على النيابة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط «9060» شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

ـ ضبط «9060» شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ«9030» شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال «30» شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

ـ تحرير «657» مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ـ ضبط «184» قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات «1102» أرجيلة.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى استمرار تلك الحملات؛ حرصًا على سلامة المواطنين.