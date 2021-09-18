عصام السيد يقدم ورشة للإخراج خلال فعاليات «القومي للمسرح المصري»

يقدم المخرج الكبير عصام السيد ورشة في الإخراج المسرحي، في إطار حرص المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل على إثراء فعاليات المهرجان بمجموعة كبيرة من الورش والندوات بجانب العروض المسرحية اليومية.

تفاصيل ورشة الإخراج المسرحي لـ عصام السيد

ومن المقرر خلال الورشة التعريف بأهم أساسيات ومبادئ الإخراج المسرحي مع استعراض نماذج حية من أهم أعمال المسرح المصري وتحليلها من وجهة نظر إخراجية، وتستمر الورشة بالتوازي مع فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمهرجان لمدة أربعة أيام بدءا من يوم 29 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل في تمام الثالثة ظهرًا وتستمر حتى الخامسة مساءً يوميًا.

معلومات عن المخرج الكبير عصام السيد

المخرج الكبير عصام السيد هو واحد من أهم مخرجي المسرح المصري الذي عمل منذ الثمانينيات وأخرج للقطاع العام متمثلا في مسرح الدولة، وقدم تجارب كثيرة في مسرح القطاع الخاص، وتصل حصيلة أعماله المسرحية لخمسين عملا وأكثر، وأغلبها أعمالا حافلة بالنجاح، منها: الحادثة، البعبع، كنت فين يا علي، أهلًا يا بكوات، أهلًا يا دكتور، في بيتنا شبح، وداعا يا بكوات، زكي في الوزارة، منمنمات تاريخية، الأرنب الأسود، عبده يتحدي رامبو، روحية اتخطفت، وكانت آخر أعماله مسرحية «اضحك لما تموت» للنجم الكبير نبيل الحلفاوي، والنجم الراحل محمود الجندي على خشبة المسرح القومي.

موعد انطلاق الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة، من المهرجان القومي للمسرح المصري، خلال الفترة بين 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2021، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل وتقام الدورة تحت شعار «دورة الكاتب المسرحي المصري» برعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.