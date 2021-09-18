«الإسكندرية للبترول»: تكرير 5 ملايين طن زيت خام

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتصحيح تشوهات أسعار بيع المنتجات البترولية، كان لها مردود إيجابي في نجاح قطاع البترول في توفير الموارد المالية اللازمة؛ لتنفيذ عدد من مشروعات تطوير وتحديث ورفع الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية ومصافي التكرير.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لأعمال جمعيات شركتي الإسكندرية العامرية؛ لاعتماد نتائج أعمال عام 2020/2021 بحضور اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية.

استكمال أعمال تطوير الأرصفة البحرية بجونة البترول

وأضاف «الملا» أن المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية تساهم بنسبة 45% من إجمالي طاقات التكرير وتصنيع البترول، لافتًا إلى أنه جارى حاليًا تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة مصافي التكرير بتطبيق واستخدام أحدث التقنيات بمجال التحول الرقمي وربطها بمنظومة موحدة تساعد في اتخاذ القرار للوصول إلى أقصى معدلات ممكنة في كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى استكمال أعمال تطوير الأرصفة البحرية بجونة البترول بميناء الإسكندرية لزيادة منافذ تصدير واستيراد البترول.

وأكد الوزير، أهمية الاستمرار في رفع أداء العنصر البشري، باعتباره أحد أهم عناصر المنظومة الإنتاجية، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

من جانبه، أشاد اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بالأداء والتقدم الملحوظ الذى يشهده أداء شركتي الإسكندرية والعامرية للبترول وتحقيقها نتائج أعمال متميزة، بدعم ومتابعة من المهندس طارق الملا وقيادات قطاع البترول وكذلك الدور الرقابي الهام للجهاز المركزي للمحاسبات.

تكرير 5 ملايين طن زيت خام

بدوره، أوضح المهندس محمد صبحي رئيس شركة الإسكندرية للبترول، أن كميات الخام التي تم تكريرها بواسطة معمل الشركة بلغت نحو 5 مليون طن ليسهم في توفير منتجات بترولية قيمتها نحو 48 مليار جنيه ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا والسولار والمازوت ووقود الطائرات والأسفلت والمقطرات الشمعية والمذبيات البترولية، بالإضافة إلى إمداد شركات بترول «أموك وأنربك وأسبك وإيلاب» باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها نحو 891 مليون دولار.

تدبير 792 ألف طن أسفلت للمشروع القومي للطرق

وأضاف «صبحي»، أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومي للطرق من منتج الأسفلت، من خلال الإنتاج والاستيراد، حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم تدبيرها نحو 792 الف طن اسفلت، مشيرا إلى ضخ استثمارات قدرها نحو 602 مليون جنيه خلال العام لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للوحدات الإنتاجية وتطوير أنظمة الأمن والسلامة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

وأشار إلى تصدير منتجات بترولية «وقود طائرات وديزل ومازوت ونافتا ومقطرات وشمع سائل» قيمتها نحو 375 مليون دولار إلى دول إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا وقبرص واليونان وجورجيا وسلوفانيا وتونس ولبنان والمغرب.

إنتاج 72 ألف طن من البوتجاز

فيما أوضح المهندس مبروك عبد الله رئيس مصفاة العامرية لتكرير البترول، أنه تم المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة وتصدير الفائض من بعض المنتجات من خلال تكرير كميات من الخام تقدر بأكثر من 3 ملايين طن خلال العام، وبلغ إنتاج البوتاجاز 72 ألف طن و938 ألف طن من المازوت و440 ألف طن من بنزين 80، و955 ألف طن من السولار، و96 ألف طن من الكيروسين، و53 ألف طن من الزيوت الأساسية والخاصة والشمع البرافينى، و54 ألف طن من الألكيل بنزين، و18 ألف طن من الشمع الخام للتصدير، و64 ألف طن من المنتجات البترولية الخاصة، بالإضافة إلى كميات من التولوين والزيت الطبي، لتصل بذلك الإيرادات المحققة إلى نحو 3 مليارات جنيه، كما نجحت في زيادة الاستثمارات المنفذة خلال العام لتصل قيمتها الى نحو 493 مليون جنيه.