منها «الست نخلات».. فتح فصول للتعليم بالمناطق النائية في مطروح

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، عن موافقة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على فتح فصول تعليمية، للطلاب في المناطق المحتاجة بالمراكز والقرى، التي لا يوجد بها فصول إعدادي أو ثانوى، ومنها فتح فصل إعدادي بقرية «الست نخلات» في سيدي حنيش، شرقي مطروح، لا يوجد بها مدرسة إعدادي، لتوفير الخدمات التعليمية لأبناء المدرسة من تلاميذ المرحلة الإبتدائية، وفصل ثانوي في مدينة النجيلة للفتيات، لعدم تكبدهم مشقة التحرك لمسافات بعيدة عن محل إقامتهم لاستكمال دراستهم في نهاية مرحلة التعليم الأساسي.

سلامة: نلبي طلبات المواطنين بفتح فصول تعليمية لأبنائهم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تنفيذا لرؤية محافظ مطروح لتحقيق رسالة وحلم المواطنين من أولياء الأمور، من أجل بناء المواطن الصالح، وافق المحافظ على فتح فصل إعدادي بقرية «الست نخلات» بالكيلو 40 شرقي مدينة مرسى مطروح، تلبية لمطلب أولياء الأمور، لاستكمال دراسة التلاميذ ويستوعب الفصل 15 تلميذا بما يحقق الفائدة المرجوة منه من استيعاب المناهج وتحقيق التفوق العلمي في الدراسة.

فتح فصول جديدة في مطروح تمنع التسرب من التعليم

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، إلى أن فتح فصول جديدة، يأتي في إطار تشجيع الطلاب على استكمال تعليمهم وعدم التسرب من التعليم وهو الهدف الأساسي، وتوفير خدمات تعليمية في المناطق النائية على الخط الشرقى والغربى لمدينة مرسى مطروح، ما يخفف من الأعباء عن كاهل الأسر من أهالي مطروح، الذين يحرصون على تعليم أبنائهم واستكمال المراحل خاصة الفتيات، ونحن نساعدهم على ذلك.