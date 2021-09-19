حظك اليوم برج الحمل الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يسعى برج الحمل دائما لتحقيق أهدافه بالوصول إلى المناصب القيادية، سواء كان ذلك في حياته العلمية أو العملية، ويتصف بالعناد والتعنت برأيه، فهو يلتزم بالقيام بعمله ضمن الطريقة التي يفكر فيها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

يطالبك الفلك بالتروي وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للغضب وعليك أن تهدأ وتحذر الظهور، ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل رامي يوسف، ويوافق تاريخ ميلاده 26 مارس.