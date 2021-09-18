حظك اليوم برج الحمل السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من مميزات مولود برج الحمل الشغف وحب العمل، فهو من الشخصيات الطموحة، التي تسعي للوصول إلي أعلى المناصب في أقل وقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

يدفعك الوضع الفلكي للتركيز على القيام بواجباتك المنزلية أو المهنية على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك اليوم تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار مع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.