توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، تفاصيل توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على كل المناطق خلال الـ 72 ساعة المقبلة، في الفترة ما بين 19 سبتمبر وحتى 21 من الشهر ذاته، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وعن طقس الاثنين، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة على كل الأنحاء ليلا.

ويسود الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة على كل الأنحاء ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 20 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.