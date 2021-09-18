درجات الحرارة اليوم السبت 18-9-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المناطق في جمهورية مصر العربية اليوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرئها على مدار اليوم، درجات الحرارة المتوقعة على مصر اليوم، وحالة الطقس، وفق تقارير خبراء الأرصاد، في التقرير التالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 33 23

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 31 22

بلطيم 31 24

مطروح 29 22

السلوم 30 22

سيوة 33 22

بورسعيد 30 24

دمياط 30 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 33 22

السويس 33 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 23

نخل 31 16

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 29 17

الطور 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 27

مرسى علم 33 27

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 34 24

سوهاج 34 24

قنا 35 24

الأقصر 35 25

أسوان 36 25

إدفو 36 25

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28

ويؤكد خبراء الأرصاد أنه يسود اليوم السبت طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوبي سيناء البلاد، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وعن الطقس خلال الليل يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقي الأنحاء.

كما تشهد البلاد عدد من الظواهر الجوية الطبيعية، حيث تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتكون في الساعات الأولي من الصباح باكر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.