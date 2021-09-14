تنتهي خلال أيام.. الأوراق المطلوبة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

تضم المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية جاهزة للتسكين الفوري، ووحدات أخرى كاملة التشطيب، يجرى تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

ويعد «سكن لكل المصريين 2»، أول المشروعات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أطلقها البنك المركزي رسميًا، خلال الفترة الماضية، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا، كحد أقصى.

حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي ومتوسطي الدخل

ويستمر حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 23 سبتمبر الجاري، لكي يستطيع أكبر عدد ممكن من المواطنين من الحجز، ومن ثم الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة.

وترصد السطور التالية، الأوراق المطلوبة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

أسعار شقق «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي ومتوسطي الدخل

وتتراوح أسعار الشقق ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 2، للمواطنين من محدودي الدخل ما بين 164 إلى 310 آلاف جنيه، بينما سجلت أسعار الشقق للمواطنين من متوسطي الدخل، 471 حتى 950 ألف جنيه.

أماكن طرح شقق «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي ومتوسطي الدخل

- لمحدودي الدخل، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، والمنيا، والشرقية، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأسوان، والغربية، والبحيرة، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد، والأقصر، وشمال سيناء، ودمياط).

- لمتوسطي الدخل، بالمدن التالية: (بدر، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر، ورشيد الجديدة، وبني سويف الجديدة، والغردقة البداري، وبورفؤاد).

الأوراق المطلوبة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي ومتوسطي الدخل

- شهادة بصافي الدخل الذي يحصل عليه المتقدم، معتمدة من جهة العمل.

- عقد إيجار.

‐ صورة بطاقة الزوج والزوجة.

- قيد عائلي.

- شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

- شهادة معاقين بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- قسيمة طلاق بالنسبة للمطلقات.

- إيصال مرافق حديث سواء كان مياه أو كهرباء أو غاز.

- قسيمة زواج بالنسبة للمتزوج.

- شهادات ميلاد للأولاد إن وجدوا.