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قبل أيام من انتهاء الحجز.. شروط حصول الموظفين على شقق «سكن لكل المصريين 2»

كتب:

منة عبده
10:21 ص | الخميس 16 سبتمبر 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة - أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة - أرشيفية

يستمر حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، حتى يوم 23 سبتمبر الجاري، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

وتضم شقق سكن لكل المصريين 2، وحدات سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن الجديدة، وتضم وحدات سكنية جاهزة للتسكين وأخرى كاملة التشطيب، يتم تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح. 

وترصد السطور التالية، شروط حصول الموظفين على شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

شروط حصول الموظفين على شقق «سكن لكل المصريين 2»

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، وتتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/ السنوي.

- يجب أن يوضح بالشهادة المعتمدة من جهة العمل، رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

- رفع المستندات المطلوبة للحجز، بصيغة «بي دي إف»، على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- خلال شهر من غلق باب الحجز، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإعلان أسماء الفائزين التي تنطبق عليهم الشروط. 

- يقوم الفائزون بالوحدات السكنية، بسداد الأقساط الربع سنوية. 

- يتم تسليم الوحدات السكنية خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح. 

وبالنسبة للموظفين، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل، لا تختلف شروط الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2»، عن شروط حصول العاملين بالقطاع الحكومي أو العاملين بالأعمال والمهن التجارية.

وتعد شقق «سكن لكل المصريين 2»، أولى المشروعات السكنية التي يطبق عليها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وذلك بفائدة متناقصة 3%، ومدة سداد تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

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