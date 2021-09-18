مستشار رئيس الجمهورية: دخلنا الموجة الرابعة لكورونا والأعداد تتصاعد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، دخول مصر الموجة الرابعة من كورونا، مشيرًا إلى تزايد أعداد المصابين، مؤكدًا اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بشأنها.

وقال تاج الدين إن الدولة المصرية تسعى للحصول على اللقاحات من جميع المصادر.

الدولة بذلت جهودًا كبيرة للحد من انتشار كورونا

وأشار «تاج الدين»، خلال لقاء ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، اليوم السبت، إلى تفاصيل استعدادات الصحة قبل بداية العام الدراسي الجديد، قائلاً: بذلنا على مدار الفترة الماضية قبل دخول فيروس كورونا لمصر جهودًا كبيرة للغاية ومقدَّرة، وسرد تقرير التنمية البشرية جهود مصر للحد من انتشار الفيروس، وتوفير كل الإمكانات العلاجية والوقائية وتوفير أماكن للعزل والعلاج، ووضعت خطط كبيرة ومستمرة في ذلك.

الرئيس أوصى بتطعيم كل الكوادر التعليمية

ونوه إلى توجيه الرئيس السيسي بتطعيم كل الكوادر الموجودة في الجامعات، سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملون أو الطلاب من الفئة المسموح لها بالتعطيم، وهو ما بدأ بالفعل، حيث تم تطعيم عدة آلاف على مستوى التعليم العالي، كما سيتم تطعيم كل المدرسين والعاملين والطلاب للفئات العمرية التي تسمح بذلك.

وأكد أن كل هذه الخطط تهدف للحد من انتشار كورونا، خاصة أن القطاع التعليمي يحتوي على عدة ملايين من الأفراد، وتغطي شريحة كبيرة من المجتمع، وهذا يتوازى ما بين إعطاء اللقاحات واتباع الوسائل الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء على مستوى التعليم أو الدولة.

خطط قومية تتبناها الصحة في حالة رفض الطلاب تناول اللقاح

وأكد أن هناك خططًا قومية تتبناها وزارة الصحة فى حالة رفض الطلاب تناول اللقاح، سواء تعلق ذلك بالذعر من اللقاح أو لأسباب تتعلق بموانع صحية أو فئات عمرية.

وقال إن الهدف من تناول المواطنين لقاح كورونا هو حماية الفرد والمجتمع بأكمله، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتابع الوضع الوقائي والوبائي في مصر، لرصد أي مستجدات بشأن زيادة الإصابات من عدمها.