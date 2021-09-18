«الصحة العالمية»: يظهر تحور جديد لفيروس كورونا كل أسبوعين

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن التحورات الخاصة بفيروس كورونا هي بحالة نشاط وتغيير بشكل مستمر، وخلال كل أسبوعين دائما ما يظهر تحور جديد خاص بسرعة تحور وانتشار الفيروس.

الخولي: الحل للتحورات وقف إمكانية الإصابة بالفيروس

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن الحل لمثل تلك التحورات هو وقف إمكانية الإصابة بالفيروس من الأساس عبر التطعيمات واللقاحات واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

الخولي: «اللقاحات قادرة وفعالة في حماية الأشخاص من جميع سلالات الفيروس»

وأوضح أن اللقاحات تحمي الشخص من الإصابة بالمرض ومن الإصابة بأعراض قوية وشديدة، وتحمي أيضا من احتمالية الوفاة بالمرض، وهناك بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أصيبوا بنسب أقل من الذين لم يتلقوا اللقاح والفعالية الخاصة باللقاحات جميعها لديها فعالية كبيرة في حماية الأشخاص بتصل لـ95% في الإصابات الشديدة و97% لحالات الوفاة، «اللقاحات قادرة وفعالة في حماية الأشخاص من جميع سلالات الفيروس».

وأكد الخولي أن التحور الجديد لفيروس كورونا ما زال يتم دراسته حتى الآن، كما أنه لم ينتشر بشكل كبير كتحور دلتا الأخير، ولكنه يزداد بشكل أسرع، ويتواجد في أمريكا الشمالية واللاتينية وبعض من الدول الأوروبية وعدد من دول شرق المتوسط والدول الأفريقية، «يتم دراسته ومقاومته حاليا، ونأمل بالسيطرة عليه بمراحله الأولى لأنه ليس بالتحور الذي ينتشر بسرعة كبيرة مثل دلتا».

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تأمل بتطعيم ما يزيد عن 20% من سكان العالم قبل نهاية عام 2021، ويسعى العاملون بها لتوفير اللقاحات لـ40% قبل نهاية العام، لافتا إلى أن مصر في ترتيب متقدم من إعطاء مواطنيها للتطعيمات، كما أنها ضمن الدول المتقدمة التي طبقت توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن الإنتاج المحلي للقاح في مصر سيساعد الحكومة المصرية على الوصول لنسبة عالية من تغطية المواطنين باللقاحات، واللقاحات تعطي مناعة لمدة عام كحد أدني حتى الآن، «الإنتاج المحلي للقاح يعكس قدرة الدولة على توفير عدد أكبر من اللقاحات، وكذا توزيعه على الناس».

وتابع: «هناك دول نجحت في تلقيح مواطنيها بنسبة وصلت لـ70% من الجرعات، ومنظمة الصحة العالمية نادرا ما تعلن عن قلقها من سوء توزيع اللقاحات حول العالم».