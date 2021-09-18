الأرصاد تحذر: أسبوع حار مع بداية فصل الخريف

يبدأ فصل الخريف في نهاية الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود أول يوم في فصل الخريف، ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة يوم الأربعاء المقبل إلى 35 درجة مئوية في القاهرة والجيزة، ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار الأسبوع الجاري ابتداء من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة :

درجات الحرارة المتوقعة الأيام القادمة

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة يوم الأحد:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة يوم الاثنين:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة يوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.