محاذير للحاصلين على لقاح كورونا في مصر.. تعرف عليها

هل هناك محاذير للحاصلين على لقاح كورونا في مصر؟ سؤال يبحث عنه العديد من الذين تلقوا اللقاح في مصر، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة والسكان عن توفير اللقاحات في كافة مراكز التطعيم المختلفة بمحافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين ضرورة التسجيل على موقع المخصص لوزارة الصحة والسكان والحصول على طلب اللقاح، والمتابعة بكود الطلب، لموعد الحصول على اللقاح، وفقا للتاريخ والمكان المحدد في رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول.

محاذير للحاصلين على لقاح كورونا في مصر

وترصد «الوطن» عدة محاذير للحاصلين على لقاح كورونا في مصر، حيث أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات عن محاذير للحاصلين على لقاح كورونا في مصر، وتمثلت في العديد من النصائح لتجنب حدوث أي مضاعفات تؤثر على صحة الحاصلين على لقاح كورونا، أو تضاعف الآثار الجانبية المتعارف عليها عقب الحصول علي اللقاح، وتتمثل تلك المحاذير في الخطوات التالية:

- عدم أخذ أي بنج كلي أو إجراء أي عملية يكون فيها تخدير كلي قبل الحصول على لقاح كورونا بمدة أسبوعين، وعدم أخذ بنج كلي بعد التطعيم لمدة ثلاثة أسابيع حتى لا تقل فعالية اللقاح.

- تجنب إجراء أي عمليات أو تدخلات تجميلية أو إجراء عملية «فلير» قبل أخذ اللقاح بمدة أسبوعين.

- تجنب السيدات عمل أي فحص أورام الثدي لمدة ست أسابيع بعد التطعيم باللقاح وخاصة عقب الحصول على الجرعة الثانية.

- تجنب استخدام بعض المضادات الأسترودية عن طريق الحقن (حقن الكورتيزون) قبل اللقاح.

- عدم تناول أي أدوية أو إجراء عمليات جراحية دون استشارة الطبيب المختص.

- تجنب تناول أي أدوية مضادة للالتهاب أو مسكنات ذات قدرة علي تقليل فعالية اللقاح.

- أدوية أمراض السرطان والأمراض المناعية وزراعة الأعضاء، مثل الأدوية المثبطة للمناعة والمعدلة لها والعلاجات الموجهة، ويرجى مراجعة الطبيب لتحديد المدة الزمنية اللازمة للتوقف قبل اللقاح.

الصحة استثناء بعض الفئات وتوفير اللقاح لهم بالمنازل

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات التي تحصل علي لقاح كورونا في المنزل، وذلك لوجود مرض مزمن أو إعاقة تمنعهم من الذهاب لمركز التطعيم. وشملت الأشخاص الذين يعانون من تلك الإصابات (المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي).

وأشارت الوزارة إلى أن التطعيم بالمنازل، يتم من خلال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات، وإمدادهم بالدعم اللازم لإجراءات عملية التطعيم، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة والمداومة علي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.